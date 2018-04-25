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Экономика

Инвестиционная энергетическая конференция пройдёт в Псковской области 23 мая

23 мая в Псковской области состоится региональная инвестиционная энергетическая конференция. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на стратегическое агентство «Северо-Запад».

Регионы Северо-Западного федерального округа приступают к обсуждению и реализации планов стратегического развития с участием естественных монополий. Одна из главных целей – максимально синхронизировать инвестиционные документы и программы субъектов РФ со сценариями инфраструктурных компаний на ближайшие годы.

Стратегическое партнерство «Северо-Запад» оказывает содействие органам власти и инвесторам в этой работе в рамках соглашений, подписанных с регионами СЗФО и бизнес-сообществами. Один из действенных инструментов – организация публичных слушаний и конференций, на которых детально прорабатываются механизмы развития тех или иных сегментов экономики в регионе.

Первая в этом сезоне региональная инвестиционная энергетическая конференция пройдёт 26 апреля в столице Карелии. Представлять Псковскую область в Петрозаводске будет заместитель генерального директора Агентства инвестиционного развития региона Дмитрий Костримусов. Личное участие в мероприятии позволит использовать полученный опыт при подготовке и разработке собственных программ модернизации и развития элетроэнергетической и других отраслей Псковской области, отметили организаторы конференции.

3-4 июля состоится большая межрегиональная инвестиционная конференция в Петербурге. В третьем квартале свои планы власть и бизнес сверят в Мурманской, Архангельской, Новгородской, Вологодской областях и Республике Коми.

В ходе инвестиционных энергетических конференций в регионах Северо-Запада будут презентованы планы и бюджеты естественных монополий, работающих на территории округа. Среди них ПАО «Ростелеком», ООО «Газпром газомоторное топливо», ОАО «Российские железные дороги», АО «Росгеология» и другие компании.

Добавим, что мероприятия проходят под эгидой ПАО «МРСК Северо-Запада» и при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. В Псковской области ведущим оператором конференции является филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» – «Псковэнерго».

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