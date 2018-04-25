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Общество

Роскомнадзор усомнился в рациональности блокировки запрещенного судом контента

Специалисты Роскомнадзора усомнились в целесообразности блокировки сведений, признанных судом порочащими честь, достоинство и деловую репутацию, через единый реестр запрещенной информации. Об этом пишет газета «Известия».

В ведомстве отметили, что реестр создавался в первую очередь для блокировки детской порнографии, призывов к суицидам и экстремистской деятельности. Но сейчас наблюдается рост числа неоднозначных судебных решений. В частности, в реестр попадали данные о «зацепинге» (261 судебный акт), незаконной продаже сим-карт (66), санкционной продукции (247) и сокрытии трупов (13). Всего в 2017 году Роскомнадзор зафиксировал 43 180 судебных решений по заявлению прокуратуры.

Представители РКН также подчеркнули, что признавая порочащую информацию запрещенной, суды защищают истца от посягательств на его частную жизнь. При этом характер и содержание подобной информации судами не анализируются. В итоге складывается «правовая неопределенность в целесообразности» использования единого реестра для защиты интересов отдельных лиц.

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