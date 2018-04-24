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Культура

Областной фестиваль «Память хранят молодые» пройдет в Порхове 27 апреля

27 апреля в 15:00 в Порховском социально-культурном комплексе (проспект Ленина, 14а) пройдет Областной фестиваль творчества молодёжи «Память хранят молодые».  Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по культуре. 

В концертной программе примут участие чтецы, певцы, вокальные ансамбли, хореографические коллективы – всего более 70 исполнителей из 12 районов области. В их исполнении прозвучат произведения времён Великой Отечественной войны, песни и стихи современных авторов патриотического содержания.

Напомним, фестиваль «Память хранят молодые» организует Псковский областной центр народного творчества при поддержке Государственного комитета региона по культуре. Основной целью фестиваля является формирования у юношей и девушек чувства уважения и причастности к истории своего народа, патриотическое воспитание молодежи.

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