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Общество

Псковское УФАС возбудило дело в отношении администрации Гдовского района

24 апреля Управление федеральной антимонопольной службы по Псковской области возбудило дело по признакам нарушения администрацией Гдовского района Федерального закона «О защите конкуренции» за не утверждение схемы размещения рекламных конструкций в порядке, установленным Федеральным «О рекламе», что приводит или может привести к недопущению, ограничении  устранению конкуренции.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, решением о возбуждении дела послужило игнорирование администрацией района предупреждения УФАС от 27 марта о прекращении действий, которые содержат указанные признаки нарушения антимонопольного законодательства, в срок до 15 апреля.

Как сообщили в пресс-службе, рассмотрение дела состоится 16 мая в 14:30 по адресу: Псков, Кузнецкая, 13, зал заседаний (2 этаж).

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