Подведены итоги конкурса на соискание премии администрации Псковской области

10:45, 25 апреля 2018, ПАИ

Подведены итоги конкурса на соискание премии администрации Псковской области за лучшие произведения в области культуры и искусства, архитектуры и журналистики, сохранения объектов культурного наследия за 2017 год. Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете региона по культуре, в конкурсе приняли участие 33 соискателя.

Десять заявок были представлены в области литературы. Лауреатом основной премии стал поэт, член Союза писателей России Юрий Ишков за сборники стихов «Великолучье», «В краю озер», «Алые купола».

В области журналистики были поданы 9 заявок. Лауреатом признан коллектив авторов – сотрудников филиала ФГУП «ВГТРК» «ГТРК» «Псков» - за цикл документальных телевизионных фильмов «Жизнь замечательных домов».

Согласно решению конкурсной комиссии основной премии в области музыкального искусства удостоен поэт, композитор, заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Карелии, член Союза композиторов России Николай Мишуков за авторский музыкальный нотный сборник «В березовом краю. Песенное творчество».

По итогам конкурса основную премию в области изобразительного искусства получил художник, член Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Борис Лиханов.

В области театрального искусства премия будет вручена коллективу Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина за спектакль «Человек, обреченный на счастье».

В области сохранения объектов культурного наследия награды удостоен коллектив авторов за проект «Открытие Нового Торга», а также коллектив сотрудников Музея истории города Печоры за создание обновленного музея.

Дополнительные премии администрации области присуждены Павлу Дроздову и Владимиру Иванову за книгу «Во славу России. Псковичи в истории Российской флота»; сотрудникам филиала ФГУП «ВГТРК» «ГТРК» «Псков» - за телевизионный фильм «Довмонт»; художнику Аркадию Филинову - за цикл работ «Мелётово»; композитору, главному дирижеру камерного хора «Кант» Ивану Беседину - за музыкальное произведение «Турангалила»; композитору, преподавателю ДМШ № 2 Вере Ланикиной - за издательско-исполнительский проект «Настоящая русская детская песня».

Также дополнительной премией отмечены режиссеры Новоржевского народного театра Светлана Андреева и Дарина Минаева за спектакли «Прощайте, ангелы», «Окраина», Деревенская кадриль», «Сейшельские острова»; член редколлегии проекта по изданию сборника от Великих Лук Дмитрий Белюков - за сборник «Десятые Всероссийские краеведческие чтения».