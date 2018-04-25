Нетрезвого мопедиста задержали в Новосокольниках

10:39, 25 апреля 2018, ПАИ

В Новосокольниках полиция задержала нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

24 апреля днем в Новосокольниках по улице Ленинской на мопеде ехал 40-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские его остановили. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.