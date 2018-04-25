Выездной площадкой Петербургского экономического форума может стать Псков

10:05, 25 апреля 2018, ПАИ

Выездная сессия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Регионы России: новые точки роста» может пройти летом в Пскове. Об этом сообщается в группе Агентства инвестиционного развития Псковской области в Facebook.

Возможность организации в Пскове такой выездной сессии обсуждалась 24 апреля на встрече специалистов Агентства инвестиционного развития Псковской области и представителей крупнейшего организатора конгрессно-выставочных мероприятий «Росконгресс».

Кроме того, в ходе встречи агентство инвестиционного развития и представители «Росконгресса» договорились о подписании соглашения о сотрудничестве в рамках ПМЭФ, который пройдет 24-26 мая.