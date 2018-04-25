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Экономика

Выездной площадкой Петербургского экономического форума может стать Псков

Выездная сессия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Регионы России: новые точки роста» может пройти летом в Пскове. Об этом сообщается в группе Агентства инвестиционного развития Псковской области в Facebook.

Возможность организации в Пскове такой выездной сессии обсуждалась 24 апреля  на встрече специалистов Агентства инвестиционного развития Псковской области и представителей крупнейшего организатора конгрессно-выставочных мероприятий «Росконгресс».  

Кроме того, в ходе встречи агентство инвестиционного развития и представители «Росконгресса» договорились о подписании соглашения о сотрудничестве в рамках ПМЭФ, который пройдет 24-26 мая.

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