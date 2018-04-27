ТОП-10 самых дорогих квартир в Пскове: Лакшери в два уровня

09:39, 27 апреля 2018, ПАИ

Псковское агентство информации представило обновлённый ТОП-10 самых дорогих коттеджей, выставленных на продажу в Пскове и окрестностях. Снова углубимся в мир лакшери, премиум и де люкс недвижимости и на этот раз обратим внимание на элитные квартиры, а также попробуем проследить логику, которой руководствуются хозяева, выставляя в запросах суммы свыше 9 млн рублей.

10-е место

На скромном десятом месте расположилась трёхкомнатная двухуровневая квартира на Школьной, 8. За 238 кв. метров хозяин просит 9 млн 300 тысяч рублей и бонусом дарит бытовую технику и мебель.

На первом уровне располагается кухня-столовая, прихожая, санузел, гостиная. На полах с подогревом - паркет. Три окна выходят на улицу Школьную, одно - во двор. На втором уровне с девятью мансардными окнами находится спальня, детская, два холла, котельная (газовое отопление), санузел с тёплым полом, две хозяйственные комнаты и сауна. Высота потолков - 2,5 метра.

Хозяин дважды упоминает, что квартиру продаёт лично он, а не агентство. В объявлении отмечается, что в квартире никто не прописан, а продавать недвижимость приходится в связи с переездом. Помимо тёплых полов, двух уровней и сауны покупателей заманивают близостью речки, Кремля и Финского парка. Владелец готов рассмотреть вариант с обменом и другие предложения.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито

















9-е место

Четырёхкомнатная квартира на пятом этаже шестиэтажного дома на Красноармейской, 31 за 9 млн 800 тысяч рублей. И снова два уровня, 201 квадратный метр - эдакая имитация собственного дома. Владелец упоминает дизайнерский ремонт: стены в венецианской штукатурке и натяжные потолки. Остальные подробности потенциальным покупателям обещают сообщить по телефону.

На первом уровне квартиры расположены две комнаты (16 и 19 кв. метров), гостиная-кухня (56 кв. метров), ванная комната (8 кв. метров). На втором уровне - комната (23 кв. метра) с гардеробом (8 кв. метров), спальня, совмещённая с ванной комнатой (20 кв. метров), кинозал с 3D-проектором (45 кв. метров) и выходом на открытый и огороженный балкон (15 кв. метров).



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



































8-е место

Пятикомнатная квартира на улице Розы Люксембург, десятый этаж одиннадцатиэтажного кирпичного дома, два уровня и общая площадь в 187 кв. метров обеспечили цену в 10 млн рублей. Квартиру продаёт агентство, коротко сообщая о нестандартной планировке, которую «по нормам» выполнили сами владельцы, о санузле на каждом этаже и возможном торге. На этом скудная информация о недвижимости на ближнем Завеличье заканчивается.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито













7-е место

Если вы не хотите жить в чужом ремонте и являетесь счастливым обладателем 10,5 млн рублей, смело покупайте восьмикомнатную двухуровневую квартиру без отделки на улице Красных Партизан, 9 Б.

Агентство сообщает, что дому пять лет, территория закрыта шлагбаумом, в квартире два входа, два санузла, автономное отопление, «что очень положительно сказывается на удобстве проживания и коммунальных платежах». Бонусом прилагаются отличные соседи. «Самая недорогая квартира в этом сегменте», - утверждается в объявлении.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито











6-е место

На улице Льва Толстого, 12 за 10 млн 850 тысяч рублей продаётся «большая интересная» и как обычно двухуровневая трёхкомнатная квартира общей площадью 155,6 кв. метров. Дом бизнес-класса расположен в зелёном, тихом районе. Про то, что он находится у самой дороги, не сообщается. Зато территория огорожена забором, есть видеонаблюдение и собственная парковка. В подъезде всего девять квартир.

На первом этаже обнаруживается гараж (18,6 кв. метра), комната (12,4 кв. метра), санузел, сауна и душевая кабина. На втором этаже - три жилые комнаты (21,4; 13,9 и 13 кв. метра), кухня (12,4 кв. метра), ванная комната с санузлом, отдельный санузел и лоджия (5 кв. метров). В квартире сделан ремонт, на полу лежит паркет и керамическая плитка с подогревом. В душевой комнате установлен бойлер.

Будущим владельцам обещают дружелюбных соседей. Соседи, парковка, часть мебели в подарок - надо брать!



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито

































5-е место

На третьем этаже в доме на Петровской, 6 своего владельца ждёт четырёхкомнатная квартира за 10 млн 900 тысяч рублей. Общая площадь 162 кв. метра, жилая - 94 кв. метра. Продажей занимается агент, который как всегда краток: квартира в элитном доме с дорогим ремонтом, хороший район, тихое место, рядом река. Шикарный ремонт, между нами говоря, на фотографиях в глаза не бросается.

Помимо четырёх комнат заявлена два санузла, гардеробная и веранда. Имеются и приятные «излишества» в виде кондиционеров, охранной сигнализации, закрытого двора и парковочного места.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито

























4-е место

Тройку лидеров предваряет нескромная шестикомнатная квартира на пятом этаже в шестиэтажном кирпичном доме на Красноармейской, 24. Общая площадь двух уровней - 202 кв. метра. Агентство упоминает, что недвижимость шикарная, дом элитный, а состояние идеальное. В качестве атрибутов богатства перечисляются дорогие двери, ламинат и плитка. Цена - 11 млн рублей.

На первом этаже помещена кухня, четыре комнаты (29, 20, 16 и 15 кв. метров), туалет, ванная «в кафеле с дорогой сантехникой». На втором этаже - зона отдыха и комфорта, санузел, душевая кабина.

Покупателям обещают оставить кухонную мебель и бытовую технику.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито







































3-е место

Если вы случайно обнаружите на своём счету 13,5 млн рублей, бросайте всё и срочно отдавайте их за «эксклюзивную двухуровневую (точно тоска по собственному дому) квартиру в тихом районе Пскова». Тихим районом именуется улица Гоголя. Агентство предлагает приобрести четырёхкомнатную квартиру площадью 148,2 кв. метра в кирпичном доме 2012 года постройки.

Риелторы не скупятся на слова, расхваливая «уникальную квартиру по уникальной цене»: «Выполнен шикарный дизайнерский ремонт по индивидуальному проекту. Кухня, полностью укомплектованная всей необходимой техникой, объединена с гостиной. Большая спальня в классическом стиле с подвесным потолком и контурным освещением. Малая спальня переделана под гардероб и будуар для будущей хозяйки. На втором уровне уютно расположились две просторные комнаты с высокими мансардными потолками. На первом уровне сделана сауна с душевой. Что же еще есть в этой замечательной квартире? Индивидуальный газовый котел, который позволит вам регулировать температуру вне зависимости от отопительного сезона. Видеонаблюдение – камеры слежения выведены на лестничную площадку и к домофонной двери. Вся мебель и техника остается новым хозяевам. Также в стоимость входят два парковочных места в подземном паркинге».

Недвижимость за сумасшедшие, по меркам Пскова, деньги предлагают приобрести ценителям исторического центра Пскова, так как дом расположен рядом с крепостной стеной в нескольких минутах ходьбы от парка Куопио и парка им. А. С. Пушкина. «Такая квартира единственная во всем городе, других подобных нет», - подытоживает агентство.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито





































2-е место

За 13 млн 900 тысяч рублей продаётся пятикомнатная видовая квартира на ближайшем (сразу за рекой) Завеличье. Продажей 187 элитных квадратных метров занимается собственник, который просит посредников не беспокоить своими звонками. Обладатель недвижимости подсчитал, что 1 кв. метр в доме на Рижском проспекте, 5А обойдётся в приемлемые 74 тысячи рублей.

Квартира, естественно, двухуровневая - пятый и мансардный этажи. Причём в мансардном этаже в основной комнате, обращает внимание продавец, окна «полноценные». На фотографии это угловая башня с покрытием в виде «ведьминской шляпы». Дом сдан в 2008 году, перепланировку и ремонт собственник делал в 2012-2013 годах.

Почти все окна выходят на Великую, Кремль, Ольгинский мост и Рижский проспект и только в спальне мансардное окно смотрит во двор. Пять жилых комнат, хозяйственное помещение с окном (10 кв. метров), гардеробная со шкафом-купе, два санузла. Один из них с ванной-джакузи и душевой кабиной. Есть трёхметровая сауна и балкон.

На мансардном этаже установлен камин «с эксклюзивным порталом в марокканском стиле». Здесь же витраж ручной работы «из настоящих цветных стекол, соединенных медью, с внутренней подсветкой под куполом башни».

Во всех помещениях имеется приточно-вытяжная вентиляция с электроподогревом входящего воздуха. Полы отделаны финской паркетной доской и испанской плиткой. Над лестницей и в ванной комнате установлены световые туннели. Отопление общедомовое: в доме собственный котел для отопления и подогрева воды. Имеются охранная сигнализация, интернет, кабельное ТВ. Кухонная мебель и встраиваемая техника, ниши с полочками и шкафами входят в стоимость квартиры. Во дворе - парковка с автоматическими воротами.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито







































1-е место

На вершине топа трёхуровневая (а не проще уже дом купить?) пятикомнатная квартира за 14 млн 800 тысяч рублей на Народной, 6. Общая площадь 241 кв. метр, жилая - 133,5 кв. метра. Попасть в квартиру можно и с первого, и со второго уровня. «Этот вариант подойдет для тех, кто хочет и готов купить квадратные метры, а не чужую отделку и воплотить свои идеи в этой интересной планировке», - отмечает агентство.

На первом уровне - кухня-гостиная (30 кв. метров) с выходом в лоджию, санузел. На втором уровне - четыре комнаты (16,9; 17; 23,4 и 24 кв. метра), зал (29,9 кв. метра) с потолками 5,8 метра и выходом на балкон, здесь же три кладовки и санузел. На третьем уровне - помещение над залом (19,2 кв. метра). Высота потолков 2,8-2,9 метра. На полу - паркет, обои под покраску, потолки выровнены и покрашены, лестницы - массив.

Возле дома расположена закрытая парковка, в том числе подземная. «Торг, разумеется, будет!» - обнадёживают потенциальных покупателей самой дорогой квартиры в Пскове.