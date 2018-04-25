За выплату зарплаты один раз в месяц псковская инспекция труда наказала ООО «Красный мох»

13:14, 25 апреля 2018, ПАИ

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности ООО «Красный мох» за несоблюдение трудового законодательства. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в ходе плановой проверки было установлено, что заработная плата работникам выплачивается один раз в месяц, причем представлены заявления работников об отказе выплаты аванса.

Кроме того, работодатель не организовал для сотрудников предварительные и периодические медицинские осмотры, а также не ознакомил их со специальной оценкой условий труда.

Госинспектор труда выдал предписание об устранении нарушений трудового законодательства и наложил штраф.