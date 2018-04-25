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Общество

Половины жилого дома может лишиться пскович из-за долгов

В деревне Ваулино Псковского района судебные приставы арестовали половину жилого дома в рамках мер по взысканию 1 млн 347 тысяч рублей.  Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

В отношении должника ранее было вынесено постановление об ограничении права выезда за пределы Российской Федерации, установлен запрет на регистрационные действия в отношении недвижимого имущества, обращено взыскание на расчетные счета. При получении ответа из регистрационных органов установлено, что должник является собственником половины жилого дома.

В результате судебные приставы наложили арест на часть дома с предварительной оценкой в 1,5 млн рублей, ответственным хранителем назначен сам должник. Если в ближайшее время он не погасит задолженность, арестованное имущество будет передано на реализацию.

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