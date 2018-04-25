Величину прожиточного минимума пенсионера согласовал социальный комитет Псковского облсобрания

11:25, 25 апреля 2018, ПАИ

Комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания согласовал величину прожиточного минимума пенсионера в регионе на 2018 год. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 25 апреля.

Заместитель председателя Госкомитета Псковской области по труду и занятости населения Сергей Логачев рассказал, что в соответствии с расчетами величина прожиточного минимума составила 8 тыс. 567 рублей, 9 тыс. 3 рубля, 8 тыс. 880 рублей и 8 тыс. 429 рублей за четыре квартала текущего года соответственно. Чтобы не ущемлять пенсионеров, прожиточный минимум предложено установить в размере 8 тыс. 726 рублей.

Представитель прокуратуры Псковской области отметил, что величина должна устанавливаться по размеру потребительской корзины в регионе, а не по стране. По мнению надзорного органа, необходимо не дополнить закон, а заменить слова «потребительской корзины в целом по РФ» на «потребительской корзины в Псковской области». «Нужно слова эти изымать и не использовать также в следующем году», - отметил представитель прокуратуры. Он добавил, что должно быть понятно, что расчет производился, поэтому нужно установить величину по размеру прожиточного минимума в Псковской области.

Депутаты поддержали данное предложение.