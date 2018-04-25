6 тысяч вакансий имелись в Псковской области в 2017 году

11:31, 25 апреля 2018, ПАИ

6 тыс. 19 вакансий имелись в Псковской области в 2017 году. Об этом сообщил заместитель председателя госкомитета региона по труду и занятости населения, начальник отдела программ занятости и рынка труда Леонид Кириллов на пресс-конференции 25 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Леонида Кириллова, на сайте trudvsem.ru были опубликованы 370 вакансий подсобных рабочих, эта профессия стала самой популярной. На втором месте - водители, на третьем - сельское хозяйство. Больше всего вакантных мест предоставил Великолукский свиноводческий комплекс.

Леонид Кириллов добавил, что служба занятости - это активатор между работодателем и ищущим работу. Через службу занятости каждый год обучаются более тысячи человек, в том числе пенсионеры, которые хотят возобновить трудовую деятельность. В прошлом году обучение прошли более 200 пожилых граждан.