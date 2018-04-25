На тысячу сократилось число безработных в Псковской области по сравнению с прошлым годом

11:42, 25 апреля 2018, ПАИ

В Псковской области на тысячу сократилось количество безработных по сравнению с прошлым годом. Так, на данный момент зарегистрированы 3 тыс. 34 безработных, в 2017-м их было 4 тыс. 52 человека. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сообщил заместитель председателя госкомитета Псковской области по труду и занятости населения, начальника отдела программ занятости и рынка труда Леонид Кириллов в ходе пресс-конференции сегодня, 25 апреля.

По его словам, наименьшее количество нетрудоустроенных находится в Островском районе и Великих Луках, а наибольшее – в Красногородском, Новоржевском и Порховском районах.

«Мы видим мониторинг еженедельный по ситуации на рынке труда, каждый может познакомиться с этой информацией на нашем сайте, – отметил Леонид Кириллов. – Большую работу проводим и с работодателями».

Он также добавил, что Министерством и Правительством поставлена задача к 2020 году трудоустроить 50% трудоспособных инвалидов. При этом есть дополнительная целевая ведомственная программа, направленная на трудоустройство молодых инвалидов.

Портрет псковского безработного, по мнению Леонида Кириллова, такой: «В первую очередь, это женщина, в пределах 40 с небольшим, имеющая 1-2 детей, профессионально образованная или минимум со средним профессиональным образованием». Средняя продолжительность поиска работы составляет 5 месяцев, добавил он.