Создать в районах Псковской области единые партийные центры предложили сторонники «Единой России»

13:26, 25 апреля 2018, ПАИ

Создать в районах Псковской области единые партийные центры предложили сторонники «Единой России» в ходе заседания по теме «Развитие института сторонников партии, новые смыслы и форматы работы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Участники совещания пришли к выводу, что такие центры могли бы объединить общественную приемную, местный совет сторонников, фракцию и местное отделение «Единой России».

Собравшиеся отмечали, что институт сторонников должен развиваться как инструмент взаимодействия партии и неполитических общественных организаций. Речь шла о том, что последние сильны своей специализацией на отдельных проблемах общественной жизни, обладают серьёзным экспертным потенциалом для выдвижения и обсуждения полезных инициатив. А партия имеет возможность законодательно сопровождать эти инициативы и влиять на распределение бюджетных средств.

Кроме того, присутствующие на заседании говорили о том, что развитие института сторонников немыслимо без тесного контакта и взаимодействия с фракциями «Единой России» в законодательных и представительных органах власти, без взаимодействия активных общественников и депутатов по контролю над исполнительной властью, а также без информационной поддержки работы советов сторонников.