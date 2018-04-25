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Псковичи вошли в число лауреатов Всероссийского конкурса «Свеча Памяти 2018»

Псковичи вошли в число лауреатов III Всероссийского конкурса методических разработок и сценариев уроков мужества, мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню памяти и скорби, знаменательным датам и вехам Великой Отечественной войны – «Свеча Памяти 2018», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Конкурс был организован в рамках партийного проекта «Историческая память» и собрал 1025 участников из 42 субъектов России. Жюри определило 10 победителей и 105 лауреатов, чьи работы оказались наиболее перспективными с точки зрения распространения регионального опыта в федеральном масштабе, социальной мобилизации и вовлечения в мемориальную деятельность разных поколений граждан.

Среди лауреатов – учитель начальных классов Естественно-математического лицея №20 города Пскова Анна Виноградова, предложившая провести открытый классный час «Псков – город-воин», посвященный Дню Победы (для учащихся 3-4 классов). Также одним из лучших члены жюри сочли сценарий урока мужества «О друзьях-товарищах, о боях-пожарищах…», который отправила на конкурс старший методист по воспитательной работе Линовской средней школы (Пыталовский район) Юлия Булатова.  Кроме того, отмечена музыкально-литературная композиция «Наследники Победы» воспитателя куньинского детского сада «Лучик» Юлии Коротковой.

Как отметили в пресс-службе, лауреаты получат почетные дипломы и методические комплекты заготовок для изготовления свечей памяти.

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