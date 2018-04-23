Протест прокурора о сроке действия потребительской корзины поддержал социальный комитет Псковского облсобрания

12:28, 25 апреля 2018, ПАИ

Комитет по труду и социально политике Псковского областного Собрания поддержал протест прокурора Псковской области Сергея Белова на пункт 4 постановления регионального парламента от 28 марта 2013 года № 413 «О потребительской корзине для основных социально-демографических групп населения Псковской области» в ходе заседания сегодня, 25 апреля. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, протест касался времени действия потребительской корзины.

«Потребительская корзина не может действовать дольше 5 лет, - отметил помощник областного прокурора. - Вместе с тем, пункт 4 постановления Псковского областного собрания, указывает, что наша действует 8 лет, что противоречит требованиям закона. Есть вполне конкретное требование закона. В других регионах законодательные органы приняли нормативно-правовые акты, где корзина принята со старыми цифрами. Мы предлагаем привести пункт 4 в соответствии с законодательством и принять новую потребительскую корзину».

Заместитель председателя Госкомитета Псковской области по труду и занятости населения Сергей Логачев отметил, что во исполнение этого закона Правительство определило методические рекомендации, и когда принимали этот закон, он продлевал действующую потребительскую корзину в составе и объемах, которые принимали предыдущие 5 лет. Он подчеркнул, что методические рекомендации не менялись.

«Ничего не меняется, метода остается старая, расчеты остались старые. «Как говорил один известный персонаж - здесь все четко написано». Я предполагаю, что это формальный вопрос. Действие корзины на 5 лет, мы продлеваем его на 3 года, корзина остается прежней. Движения влево-вправо - разницы нет», - добавил он.

«Меры социальной поддержки менялись, что может принести к изменению нашей потребительской корзины, - заявил помощник прокурора области. - Поэтому говорить, что ничего не меняется, мы сейчас не можем». По его словам, регионы, «которые более ответственно относились к закону», определили новую потребительскую корзину с 2018 по 2020 год, где «вбили» новые данные: «Мы прекрасно знаем, что жизнь менялась за это время».

Представители комитета по труду и социально политике предложили отклонить протест областной прокуратуры, однако председатель Государственного комитета Псковской области по труду и занятости Сергей Аржаников отметил, что протест прокурора нужно поддержать. По его словам, все разговоры, что все остается как есть, «не в пользу бедных».

«Мы не имеем права создавать нездоровую атмосферу среди населения, однозначно необходимо поддерживать проест, чтобы вернутся на исходные позиции. Необходимо очень четкое и ясное понимание, чтобы довести все до людей», - заключил он. В итоге депутаты поддержали протест прокурора.