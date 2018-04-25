Псковский центр занятости перевыполнил план обучения специалистов в 2017 году

11:55, 25 апреля 2018, ПАИ

В 2017 году отделение по Пскову и Псковскому району центра занятости региона перевыполнило план обучения специалистов. Об этом сообщил начальник отделения Олег Печатников на пресс-конференции 25 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Олег Печатников рассказал, что на сегодняшний день в Пскове имеются 1 тыс. 980 вакансий, в Псковском районе - 116. Напряженность по Пскову составляет 0,6 человека на одну вакансию. Также он сообщил, что в Пскове числятся безработными 803 человека, а в Псковском районе - 168. В течение текущего года трудоустроены 324 человека, состоявших на учете в Пскове, и 53 - в Псковском районе. По словам начальника отделения центра занятости, что многим людям сложно перестроиться при переходе на новую работу, которая требует другой специальности. Такие граждане проходят обучение в центре занятости.

Он также добавил, что многие псковичи жалуются на то, что раньше работали на должности руководителя, а после увольнения получили предложение стать менеджером продаж. «И он конфликтует, мол, у меня опыт, я должен быть таким-то работником - вот такие недовольства есть», - отметил Олег Печатников. Но при этом, по его словам, люди, которые требуют хорошую работу, не предоставляют документы, например, дипломы об образовании.

«Изначально наша позиция на стороне людей, мы пытаемся человеку помочь, но иногда не получается, мы же не можем нарушать регламент, закон или выплачивать пособия из собственного кармана», - заявил начальник отделения. Он заметил, что когда человек приходит первый раз в центр занятости, ему дают листок поиска работы и предлагают две вакансии.