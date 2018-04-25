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Общество

Только 47% выпускников псковских учебных заведений собираются работать по специальности

Только 47% выпускников псковских учебных заведений профессионального образования собираются работать по специальности. Об этом сообщила начальник отдела профориентации и профессионального обучения госкомитета Псковской области по труду и занятости населения Галина Самсонова на пресс-конференции 25 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.  

Она отметила, что в рамках профориентации проводится анкетирование, которое и дало такие результаты. Галина Самсонова пояснила, что родители часто говорят детям сначала получить образование, а после думать, куда идти работать. «В итоге у нас многие кассиры с дипломами», - заявила специалист. Она также добавила, что в 2017 году в комитет по труду обратились 263 выпускника, 33 человека состоят на учете во 24 районных отделениях. По её словам, это довольно хороший показатель.

Заместитель председателя госкомитета Псковской области по труду и занятости населения, начальник отдела программ занятости и рынка труда Леонид Кириллов заметил, что проводятся ярмарки вакансий во время Дня выпускника.

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