Безработный великолучанин попытался угнать «Ауди»

12:41, 25 апреля 2018, ПАИ

В Великих Луках полиция задержала безработного гражданина, подозреваемого в угоне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

23 апреля вечером в Великих Луках во дворе дома по улице Зверева мужчина попытался угнать автомобиль «Ауди-80». Вскоре его задержали стражи порядка, прибывшие на место происшествия. Угонщиком оказался 34-летний безработный, ранее судимый великолучанин. По данному факту проводится проверка.