Великолукский мясокомбинат создал 715 новых рабочих мест за первый квартал текущего года

14:28, 25 апреля 2018, ПАИ

Великолукский мясокомбинат создал 715 новых рабочих мест за первый квартал текущего года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили на предприятии.

По последним статистическим данным, Великолукский мясокомбинат является вторым предприятием в стране по производству колбасных изделий. Эти достижения стали возможны благодаря постоянному внедрению современных технологий производства и переработки, правильно выстроенным бизнес-процессам и опытному высококвалифицированному персоналу.

Предприятие с каждым годом обеспечивает стабильной работой с достойной заработной платой, всеми социальными гарантиями и возможностью профессионального роста все большее количество людей. Мясокомбинат постоянно создаёт новые рабочие места, за прошедший год было трудоустроено 1966 человек. Предприятие является крупнейшим работодателем аграрного сектора СЗФО, сотрудничает с сельскохозяйственными и техническими вузами, располагает широкими возможностями проведения практик и стажировок.

Отметим, Великолукский агропромышленный холдинг – это вертикально интегрированная компания, которая соединяет все звенья аграрной цепочки от выращивания зерновых до производства готовой продукции, что позволяет гарантировать качество продукции на всех этапах. Холдинг является крупнейшим работодателем и налогоплательщиком Северо-Западного федерального округа РФ. За 2017 год сумма налоговых отчислений в бюджеты всех уровней составила 1,763 млрд рублей, прирост производства увеличился на 34%.