Конкурс на замещение должности директора Псковской областной типографии стартует 1 июня

12:58, 25 апреля 2018, ПАИ

1 июня в 11:00 состоится конкурс на замещение должности директора Псковской областной типографии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Государственного комитет Псковской области по имущественным отношениям.

Требование к участникам конкурса: высшее профессиональное образование, наличие опыта работы в сфере деятельности предприятия не менее года или опыта работы на руководящей должности не менее года.

Документы от соискателей принимаются с 24 апреля 9:00 до 24 мая 18:00 по адресу: Псков, Пароменская, 21/33, кабинет № 7.

Для участия в конкурсе претенденты должны представить в комитет в установленный срок заявление, анкету по форме, утвержденной приказом комитета, две фотографии размером 4х6 см, справку о состоянии здоровья по установленной форме, справку о прохождении флюрографии, выданную не позднее чем за один год до дня представления, заверенную в установленном порядке копии документов об образовании, повышении квалификации, заверенную в установленном порядке копию трудовой книжки, документы воинского учета для военнообязанных лиц, копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

Конкурс будет проводиться в два этапа, первый из которых – в форме тестовых испытаний (письменно) на знание отраслевой специфики предприятия, основ гражданского, трудового, налогового, банковского законодательства, основ управления предприятием, финансового аудита и планирования, основ маркетинга, основ оценки бизнеса и оценки недвижимости.

Второй этап проводится в форме собеседования.

О результатах конкурса его участники комитет уведомит участников в письменной форме почтой в течение 5 рабочих дней со дня проведения конкурса.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефонам: 29-86-10, 29-86-01.

Напомним, благодаря решению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о выделении субсидии, Псковская областная типография погасила задолженность по коммерции, налогам и вернуло свою платежеспособность.