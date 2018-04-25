Кражи мобильных телефонов раскрыли полицейские в Великих Луках

15:00, 25 апреля 2018, ПАИ

В Великих Луках полиция задержала подозреваемого в краже мобильных телефонов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В декабре 2017 года в Великих Луках из кабинета организации по проспекту Ленина был похищен мобильный телефон стоимостью более 20 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело. Стражи порядка задержали подозреваемого в Санкт-Петербурге, которым оказался 40-летний безработный, судимый местный житель.

Кроме того, фигурант подозревается в хищении мобильного телефона, которое было совершенно в августе прошлого года из производственного помещения по улице Новоселенинской в Великих Луках. Полиция устанавливает отношения великолучанина к другим преступлениям.