Пять семей получили сертификаты на материнский капитал в Пушкиногорском районе с начала года

15:23, 25 апреля 2018, ПАИ

В Пушкиногорском районе с начала года пять семей получили сертификаты на материнский капитал, одна из них воспользовалась правом на ежемесячную выплату. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ПФР.

Отмечается, что всего с начала года в Пушкиногорском районе родились 19 детей, пять из которых вторые в семье. Так, в семье Ольги и Алексея Обуховских родился второй ребенок – сын Кирилл. Ольга Обуховская стала первой мамой в Пушкиногорском районе, которая обратилась в отдел Пенсионного фонда за ежемесячной выплатой из средств материнского капитала. В апреле она представила необходимые документы для назначения ежемесячной выплаты.

«Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Если полученная величина меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе проживания семьи, можно идти в Пенсионный фонд и подавать заявление на ежемесячную выплату», - пояснили в региональном отделении.

Отметим, что в Псковской области доход на члена семьи из расчета 1,5 прожиточного минимума трудоспособного гражданина составляет 17 тысяч 697 рублей.

Напомним, что получить полную информацию о пакете документов, сроках обращения, расчете среднедушевого дохода семьи и другим вопросам, касающимся получения выплат, жители Пушкиногорского района могут по телефону:(881146) 2-34-41, а также в группе ВКонтакте.