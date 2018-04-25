В трех городах Псковской области эксперты ОНФ проверили остановки общественного транспорта

15:57, 25 апреля 2018, ПАИ

Активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области провели мониторинг состояния остановочных комплексов общественного транспорта. В рамках работы Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды выездные мероприятия состоялись в Пскове, Великих Луках и Острове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Всего общественники проверили около 30 остановок на наличие площадок для высадки пассажиров, заездных карманов для автобусов, соблюдение требований доступности для маломобильных групп населения, наличие остановочных павильонов, укрывающих пассажиров от дождя и снега, а также расписания движения, скамеек и урн. Также активисты ОНФ проверили, насколько остановочные пункты освещены в темное время суток. Мониторинг коснулся состояния конечных остановок и разворотных площадок, где общественники смотрели, имеется ли там необходимая площадка для безопасного и беспрепятственного разворота и возможности для отдыха водителей общественного транспорта.

Представители Народного фронта отметили общую проблему практически всех обследованных остановок – отсутствие тактильной плитки для маломобильных групп граждан. Заездного кармана нет у трети проверенных объектов.

«В областном центре, где проживает треть населения региона, обследованные остановочные комплексы в основном соответствуют необходимым требованиям. Большинство проверенных остановок оборудовано павильонами с навесами, защищающими от неблагоприятной погоды, скамейками, урнами, имеется расписание движения автобусов. Однако есть остановки открытые, где скамейки установлены под открытым небом, например, в Пскове на улице Яна Фабрициуса «Торговый центр», на улице Гражданской «Десятая столовая»; в городе Великие Луки – на улице Гагарина «Баня», «Кинотеатр «Родина», на улице Вокзальной «Ж\д вокзал», остановке «Площадь Ленина»; в Острове – на улице Освобождения, рядом с домом №30 и напротив дома №135 и ряд других. Также в городе Острове общественники отметили отсутствие освещения практически на всех проверенных остановках», – рассказал член регионального штаба ОНФ в Псковской области Игорь Иванов.

В ходе мониторинга отмечены общие негативные моменты. Кроме того, что имеются остановки, не оборудованные павильонами, выявлены также объекты, где общественники не обнаружили мусорных урн, расписания движения автобусов и скамеек. Например, в Острове скамейки сломаны на остановках по улице Фестивальной «Конечная», по улице Освобождения рядом с домом №30. В Великих Луках на большинстве проверенных остановок отсутствует расписание.

«Мы также пообщались с гражданами по поводу их удовлетворенности работой пассажирского транспорта. Большинство опрошенных удовлетворены состоянием салонов транспорта, интервалами движения, соблюдением расписания движения, однако в Острове пассажиры отмечают изношенность общественного транспорта: сбой в расписании может произойти из-за поломки автобуса на линии. В Пскове утром и вечером в часы пик на некоторых маршрутах не хватает вместимости автобусного транспорта, а в городе Великие Луки граждане отмечают большие интервалы движения автобусов на ряде маршрутов», – констатировал Иванов.

По всем выявленным в ходе мониторинга нарушениям общественники направили обращения в органы местного самоуправления с просьбой устранить недочеты.