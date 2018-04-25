До +14 градусов прогреется воздух в Псковской области 26 апреля

17:31, 25 апреля 2018, ПАИ

26 апреля на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха ночью составит от +3 до +8 градусов, днем - от +9 до +14.

Будет дуть ветер западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление - низкое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.