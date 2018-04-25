0
17:45
Конкурсантки «Мисс Супер-фитнес 2018» приняли участие в фотосессии в кафе «Окинава»
16:58
200 млн будут выделены на газификацию Псковской области по итогам встречи Михаила Ведерникова и Алексея Миллера
16:16
Участницы «Миссис Псков 2018» посетили мастер-класс «Рациональный гардероб»
15:02
Михаил Ведерников и Аркадий Мурылев обсудили вопросы взаимодействия власти и бизнес-сообщества
12:58
Объявлен конкурс на замещение должности директора Псковской областной типографии
11:42
На тысячу сократилось число безработных в Псковской области по сравнению с прошлым годом
10:21
Отопительный сезон в Пскове продлён
Еще новости
Общество

До +14 градусов прогреется воздух в Псковской области 26 апреля

26 апреля на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха ночью составит от +3 до +8 градусов, днем - от +9 до +14.

Будет дуть ветер западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление - низкое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Конкурсантки «Мисс Супер-фитнес 2018» приняли участие в фотосессии в кафе «Окинава»
25 апреля 2018
Конкурсантки «Мисс Супер-фитнес 2018» приняли участие в фотосессии в кафе «Окинава»
200 млн будут выделены на газификацию Псковской области по итогам встречи Михаила Ведерникова и Алексея Миллера
25 апреля 2018
200 млн будут выделены на газификацию Псковской области по итогам встречи Михаила Ведерникова и Алексея Миллера 1
Участницы «Миссис Псков 2018» посетили мастер-класс «Рациональный гардероб»
25 апреля 2018
Участницы «Миссис Псков 2018» посетили мастер-класс «Рациональный гардероб» 1
Михаил Ведерников и Аркадий Мурылев обсудили вопросы взаимодействия власти и бизнес-сообщества
25 апреля 2018
Михаил Ведерников и Аркадий Мурылев обсудили вопросы взаимодействия власти и бизнес-сообщества 1
Объявлен конкурс на замещение должности директора Псковской областной типографии
25 апреля 2018
Объявлен конкурс на замещение должности директора Псковской областной типографии
На тысячу сократилось число безработных в Псковской области по сравнению с прошлым годом
25 апреля 2018
На тысячу сократилось число безработных в Псковской области по сравнению с прошлым годом
Отопительный сезон в Пскове продлён
25 апреля 2018
Отопительный сезон в Пскове продлён 2
Количество операционных окон увеличено в почтовом отделении Пскова на Рижском проспекте
24 апреля 2018
Количество операционных окон увеличено в почтовом отделении Пскова на Рижском проспекте

Идет загрузка...