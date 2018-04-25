Лидия Драгунова приняла участие в обсуждении проекта федерального закона о молодёжной политике

17:11, 25 апреля 2018, ПАИ

Депутат Псковского областного Собрания депутатов, член Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Лидия Драгунова приняла участие в обсуждении проекта федерального закона «О молодёжи и государственной молодёжной политике в Российской Федерации». Круглый стол прошёл в пресс-центре «Парламентской газеты», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

К дискуссии были привлечены члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, эксперты, её модераторами стали Лидия Драгунова и сенатор Дмитрий Шатохин.

«Мы хотим видеть в нашей стране думающую молодёжь, а для этого, в первую очередь, нам самим необходимо о ней подумать, - поделилась мнением Лидия Драгунова. - Принятие закона систематизирует понятийный аппарат, даст возможность отрегулировать вопросы государственной молодёжной политики, ведь сегодня наблюдаются многочисленные внутренние несогласованности, пробелы и противоречия, присутствует целый ряд положений, не имеющих должного механизма реализации. Принятие закона позволит обеспечить единство механизмов правового регулирования работы с молодёжью на федеральном, региональном и муниципальном уровне, даст четкий правовой статус молодёжи, органов управления по делам молодёжи на территории РФ».

Игнорировать интересы 32 миллионов молодых россиян как важного субъекта развития общества нельзя, считает эксперт Федерального агентства по делам молодёжи Елена Родионова. «Любые споры и дискуссии на эту тему только подогревают интерес к закону о государственной молодёжной политике и, в конечном счёте, поспособствуют ускорению принятия закона», - отметила она.

Сфера остаётся крайне недофинансированной, сказал заместитель председателя Экспертного совета по развитию гражданского образования и социализации обучающихся при Комитете Госдумы по образованию и науке Сергей Чуев. «Согласно нашему мониторингу, на каждого молодого россиянина в стране ежегодно расходуется всего 273 рубля. А количество специалистов, занятых в органах по делам молодёжи и подведомственных учреждениях, составляет один человек на муниципалитет. Понятно, что такими малыми силами реализовывать молодёжную политику в муниципалитетах невозможно», – обратил внимание эксперт.

Инициатива станет уже четырнадцатой попыткой закрепить в законе термин «молодёжная политика» – до этого соответствующие законопроекты получали отрицательные отзывы и отклонялись, напомнил заместитель руководителя рабочей группы при Комитете Совета Федерации по социальной политике по подготовке предложений законодательного регулирования вопросов государственной молодёжной политики, сенатор Дмитрий Шатохин. В частности, закон закрепит основы правового статуса юных россиян, ключевые понятия государственной молодёжной политики, цели и основные направления этой деятельности, а также механизмы гарантий участия молодёжи в реализации молодёжной политики, сообщил Шатохин.

92% субъектов Российской Федерации имеют базовые законы в сфере государственной молодёжной политики, а вот соответствующего федерального закона нет. Из-за этого до сих пор происходит путаница – кого именно считать молодёжью в стране и как трактовать термин «государственная молодёжная политика». Это понятие имеет три варианта толкования на федеральном уровне и около трёх десятков на уровне регионов. Ряд субъектов предлагают ограничить возраст молодёжи на уровне 30 лет, другие регионы – до 35 лет.

В основу федерального закона о молодёжной политике лягут лучшие региональные практики, сейчас их систематизирует Экспертный совет при комитете Совета Федерации по социальной политике совместно с Палатой молодых законодателей.

Рабочая группа при Совфеде до 26 апреля ждёт предложений из субъектов. После анализа в итоговый текст документа войдут ключевые положения, которые помогут развиваться молодёжной политике. Например, предполагается, что итоговый текст закона может включить положение о наделении палат молодых законодателей и молодёжных парламентов правом законодательной инициативы в сфере молодёжной политики.

Парламентарии готовы внести инициативу на рассмотрение Госдумы до конца весенней сессии, считает руководитель рабочей группы, сенатор Татьяна Лебедева. В марте этого года на заседании научно-экспертного совета, посвящённого анализу Послания президента Федеральному Собранию и выработке мер по его реализации, спикер палаты регионов Валентина Матвиенко заявила, что закон может быть принят до конца года.