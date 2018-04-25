36 наименований «санкционки» выявили сотрудники псковской таможни на внутреннем торговом рынке

14:03, 25 апреля 2018, ПАИ

36 наименований товаров, подпадающих под действие специальных экономических мер, выявили сотрудники Псковской таможни, Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, Псковской транспортной прокуратуры в ходе рейда на внутреннем торговом рынке продукции.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, по результатам совместного рейда изъяты 12 килограммов сыра, колбас и йогуртов, страной происхождения которых является Эстония, Литва, Польша и Германия.

Отмечается, что реализация продовольственных товаров, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и физических лиц или присоединившееся к такому решению, признана незаконной. Лица, нарушившие законодательство, будут привлечены к административной ответственности.