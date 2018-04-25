Стоимость квартир на вторичном рынке жилья в Пскове снизилась на 1,3%

14:38, 25 апреля 2018, ПАИ

Стоимость квартир на рынке вторичного жилья в Пскове снизилась на 1,3% по отношению к аналогичному периоду 2017 года, сообщается в исследовании Центр информации и аналитики недвижимости.

Эксперты проследили и изменение цен на недвижимость, начиная с 2015 года. Так, в первом квартале 2015 года квадратный метр стоил 46 тысяч рублей, в первом квартале 2016 года - 46 тысяч 300 рублей, в первом квартале 2017 года - 39 тысяч 800 рублей, в четвертом квартале - 40 тысяч 100 рублей, в первом квартале 2018 года - 39 тысяч 300 рублей. Снижение цен в первом квартале 2018 года по отношению к четвёртому кварталу 2017 года составило 2%.

Отмечается, что в центрах субъектов Федерации с населением 200-500 тысяч жителей (в этот список входит и Псков) изменения ценового тренда пока заметны слабее всего. Средние цены по группе за квартал не изменились (+0,1%). В годовом выражении рост составил +0,4%. Таким образом, Псков несколько выпадает из общего тренда.