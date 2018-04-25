При продаже швейной машинки великолучанка лишилась денег

14:24, 25 апреля 2018, ПАИ

Излишняя доверчивость при общении с незнакомкой привела к потере денег великолучанкой, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в Великих Луках местная жительница на одном из сайтов в Интернете разместила объявление о продаже запасной части для швейной машинки. Вскоре с ней созвонилась неизвестная женщина, которая заявила, что желает приобрести эту запчасть.

Для перечисления денег в счет ее оплаты она попросила у великолучанки сообщить реквизиты ее банковской карты, что та, не задумываясь, и сделала. В результате, с ее карты были списаны 13 тыс. рублей. После этого «покупательница» больше не звонила.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В ОМВД России по городу Великие Луки выясняются все обстоятельства произошедшего. Установлено, в частности, что номер телефона, которым пользовались злоумышленники, зарегистрирован в Калужской области.

В этой связи полиция убедительно просит жителей региона проявлять максимальную осторожность в подобных ситуациях, особенно при проведении различных операций купли-продажи через Интернет. Тем более, что большинство граждан хорошо информированы об участившихся случаях мошенничества в Сети.