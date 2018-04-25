Конкурс «Дети читают стихи…» стартовал в Пскове

16:48, 25 апреля 2018, ПАИ

В Пскове в рамках Всероссийского литературного фестиваля «Книжная яблоня», который пройдет с 26 по 28 сентября, стартовал конкурс «Дети читают стихи…». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы - Всероссийский культурно-просветительский проект «Живые Лица» (издательство «БерИнгА») и МАУК «Централизованная библиотечная система» Пскова при поддержке Управления культуры администрации Пскова и Управления образования администрации Пскова.

Содержание конкурса – это художественное чтение стихотворений собственного сочинения и стихотворений современных российских детских авторов. В конкурсе чтецов стихов смогут принять участие дети и подростки 10-16 лет.

Конкурс проходит с 16 апреля по 26 сентября в два этапа. Первый тур (заочный) с 16 апреля по 16 сентября - на него принимаются конкурсные работы. Участнику предлагается выучить наизусть одно из стихотворений современного поэта, или стихотворение собственного сочинения, прочитать его и записать выступление на видео, а затем представить для оценки жюри по е-mail: deti@bibliopskov.ru, или по адресу: Псков, улица Розы Люксембург, 23 (Библиотека – Центр детского чтения).

Участники конкурса могут попробовать силы в двух номинациях: видео «Дети читают свои стихи» и «Дети читают стихи современных поэтов». Жюри выберет 20 финалистов (по 10 участников в каждой номинации) для участия в очном этапе конкурса.

Второй этап (очный) для 20 финалистов пройдет с 26 по 28 сентября в рамках Всероссийского литературного фестиваля «Книжная яблоня» в Пскове. В финале конкурса участник может читать то же произведение, что было представлено на видео, или выбрать другое, соответствующее условиям и тематике конкурса.

В состав жюри конкурса войдут гости фестиваля: руководитель проекта «Живые Лица», детский писатель Татьяна Беринг, детский писатель, психолог Майя Лазаренская, писатель, поэт, переводчик Анастасия Строкина, писатель, сценарист Юлия Лавряшина и псковский поэт Владимир Савинов.

Жюри выберет из конкурсантов трех победителей в каждой номинации и в каждой возрастной группе. Победители получат сертификат и подарки – книги с автографами писателей. Все участники конкурса награждаются Грамотами участников конкурса.

Положение, заявка на участие и список стихов размещены на сайте Централизованной библиотчной системы Пскова. По вопросам участия в конкурсе, дополнительную информацию и справки об организации и проведении конкурса можно получить: по телефону 56-16-30 и по электронной почте: deti@bibliopskov.ru.