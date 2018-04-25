Карта пыльцы для аллергиков Пскова появилась на Яндекс.Погоде

16:38, 25 апреля 2018, ПАИ

25 апреля Яндекс.Погода представила карту, которая наглядно показывает концентрацию пыльцы в воздухе.

Как сообщает пресс-служба компании «Яндекс», с её помощью люди могут узнать, где, когда и насколько интенсивно будут цвести растения, вызывающие аллергию. Карта сообщает о пятнадцати самых распространённых аллергенах и охватывает почти всю европейскую часть России, Молдову, а также некоторые регионы Беларуси, Украины, Казахстана и других соседних государств.

Отмечается, что в европейской части России сезон аллергии уже начался везде, кроме северных регионов. В средней полосе и на юге страны в воздухе наблюдается пыльца ольхи и берёзы, а в начале мая появится пыльца клёна.

«Яндекс.Погода показывает прогноз концентрации каждого аллергена на семь суток вперёд. Для этого используются данные компании Aerostate, которая учитывает при расчёте дисперсионные модели атмосферы, зависимость фаз цветения от температуры, а также информацию Яндекс.Погоды о ветре и осадках. Благодаря актуальной карте пыльцы люди, к примеру, смогут определить, куда уехать на те даты, когда ожидается пик цветения», - отметили в компании.

Кроме того, на карте также доступен долгосрочный прогноз, построенный с использованием статистических данных за последние семь лет. «Изучив этот прогноз, человек может заранее начать принимать лекарство от аллергии, чтобы подготовиться к сезону», - пояснили в компании.

Отметим, что карта пыльцы вместе с картами температуры, осадков, давления и ветров доступны в веб-версии сервиса для компьютеров и мобильных устройств.