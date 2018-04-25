Увеличение фонда оплаты труда помощников псковских депутатов одобрил комитет облсобрания по законодательству

14:49, 25 апреля 2018, ПАИ

Увеличение фонда оплаты труда депутатских помощников одобрил комитет Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению на заседании 25 апреля. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Месячный фонд оплаты труда помощников депутата установлен в размере трети ежемесячного денежного вознаграждения парламентария, осуществляющего свою деятельность на профессиональной постоянной основе. В настоящее время он составляет 19 тысяч 200 рублей.

Принимая во внимание требование ТК РФ о выплате заработной платы не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда и установление нового размера МРОТ с 1 мая (11 тысяч 163 рубля), месячный фонд оплаты труда помощников предложено установить в размере двух МРОТ (22 тысячи 326 рублей). Отмечается, что это позволит обеспечить приведение ныне действующих трудовых договоров помощников депутатов, для которых Собрание является основным местом работы, в соответствие с требованиями ТК РФ. Предусматривается, что депутат самостоятельно определяет число своих помощников, работающих на оплачиваемой основе в пределах месячного фонда оплаты их труда.

«Каждый депутат, наверное, с удовольствием проголосует за это проект», - предварил единогласное голосование председатель комитета Владимир Яников.