0
15:02
Михаил Ведерников и Аркадий Мурылев обсудили вопросы взаимодействия власти и бизнес-сообщества
19:35
Ольга Бочканова о форуме МГЕР: Было очень познавательно
10:37
Управлять проектами учились псковичи на форуме МГЕР в Казани
09:39
Делегация Псковской области во главе с Михаилом Ведерниковым работает в Калининградской области
20:56
Лидия Драгунова вошла в число кандидатов в состав Молодёжной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси
10:06
Спикер Молодежного парламента в прямом эфире ПАИ-live назовёт имена участников #Команды2018
09:46
28 млн рублей для внедрения медицинских информационных систем получит Псковская область
Еще новости
Политика

Увеличение фонда оплаты труда помощников псковских депутатов одобрил комитет облсобрания по законодательству

Увеличение фонда оплаты труда депутатских помощников одобрил комитет Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению на заседании 25 апреля. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Месячный фонд оплаты труда помощников депутата установлен в размере трети ежемесячного денежного вознаграждения парламентария, осуществляющего свою деятельность на профессиональной постоянной основе. В настоящее время он составляет 19 тысяч 200 рублей. 

Принимая во внимание требование ТК РФ о выплате заработной платы не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда и установление нового размера МРОТ с 1 мая (11 тысяч 163 рубля), месячный фонд оплаты труда помощников предложено установить в размере двух МРОТ (22 тысячи 326 рублей). Отмечается, что это позволит обеспечить приведение ныне действующих трудовых договоров помощников депутатов, для которых Собрание является основным местом работы, в соответствие с требованиями ТК РФ. Предусматривается, что депутат самостоятельно определяет число своих помощников, работающих на оплачиваемой основе в пределах месячного фонда оплаты их труда.

«Каждый депутат, наверное, с удовольствием проголосует за это проект», - предварил единогласное голосование председатель комитета Владимир Яников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников и Аркадий Мурылев обсудили вопросы взаимодействия власти и бизнес-сообщества
25 апреля 2018
Михаил Ведерников и Аркадий Мурылев обсудили вопросы взаимодействия власти и бизнес-сообщества 1
Ольга Бочканова о форуме МГЕР: Было очень познавательно
23 апреля 2018
Ольга Бочканова о форуме МГЕР: Было очень познавательно
Управлять проектами учились псковичи на форуме МГЕР в Казани
19 апреля 2018
Управлять проектами учились псковичи на форуме МГЕР в Казани
Делегация Псковской области во главе с Михаилом Ведерниковым работает в Калининградской области
19 апреля 2018
Делегация Псковской области во главе с Михаилом Ведерниковым работает в Калининградской области 6
Лидия Драгунова вошла в число кандидатов в состав Молодёжной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси
18 апреля 2018
Лидия Драгунова вошла в число кандидатов в состав Молодёжной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси
Спикер Молодежного парламента в прямом эфире ПАИ-live назовёт имена участников #Команды2018
17 апреля 2018
Спикер Молодежного парламента в прямом эфире ПАИ-live назовёт имена участников #Команды2018 2
28 млн рублей для внедрения медицинских информационных систем получит Псковская область
17 апреля 2018
28 млн рублей для внедрения медицинских информационных систем получит Псковская область
Псковичи принимают участие в образовательном форуме МГЕР в Казани
16 апреля 2018
Псковичи принимают участие в образовательном форуме МГЕР в Казани

Идет загрузка...