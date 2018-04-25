Голосование по месту нахождения на выборах губернатора одобрил законодательный комитет Псковского облсобрания

15:31, 25 апреля 2018, ПАИ

Члены комитета Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению рекомендовали принять проект постановления администрации области «О внесении изменений в Закон Псковской области «Избирательный кодекс Псковской области». Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 25 апреля, проект закона предусматривает новый механизм реализации избирательных прав граждан на выборах губернатора Псковской области – голосование избирателей на основании заявления о включении в список избирателей по месту своего нахождения.

По словам председателя избирательной комиссии Псковской области Михаила Иванова, при проведении выборов губернатора Псковской области избирателю, который будет находиться в день голосования вне своего места жительства, предоставляется право подать в избирательную комиссию заявление о включении его в список избирателей по месту своего нахождения. Досрочное голосование и голосование по открепительным удостоверениям и на выборах губернатора Псковской области применяться не будут.

.На основании норм Федерального закона проектом закона вносятся изменения, касающиеся порядка и условий уточнения перечня и границ избирательных участков. Дополнительно предусматривается возможность уточнения перечня и границ избирательных участков в целях: разукрупнения избирательных участков до полутора тысяч избирателей; увеличения максимальной численности избирателей на избирательном участке до трех тысяч; обеспечения наибольшего удобства для избирателей с учетом ввода в эксплуатацию новых многоквартирных домов и жилых домов или необходимости замены помещений для голосования. При этом решение об уточнении перечня участков или их границ в указанных случаях может быть принято не чаще чем один раз в пять лет, Решение об уточнении перечня избирательных участков и их границ должно быть принято вне периода избирательной кампании, а в исключительных случаях не позднее, чем за 70 дней до дня голосования.

Кроме того, законопроектом уточнен порядок проставления подписи в подписном листе в поддержку выдвижения кандидата, единого списка кандидатов. Определено, что адрес места жительства избирателя в подписном листе может не содержать каких-либо реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома или квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства избирателя. Соответствующие поправки внесены в формы подписных листов.

По словам Михаила Иванова, в закон всего вносятся 32 поправки.

Михаил Иванов подчеркнул, что применение системы голосования по месту нахождения позволяет воспользоваться своими конституционными правами и свободно перемещаться по территории РФ. Он также отметил, что при подаче заявления в ТИК или УИК через филиал МФЦ или портал Госуслуг, данные сразу передаются в избирком о том, где человек желает проголосовать.

При этом глава облизбиркома исключил возможность двойного учета бюллетеней, поскольку применяется механизм маркировки.