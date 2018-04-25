Помощников и советников для руководителя аппарата администрации Псковской области согласовал законодательный комитет ПОС
Комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания поддержал введение помощников и советников для руководителя аппарата администрации Псковской области, передает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 25 апреля.
Членам комитета предлагалось поддержать проект закона «О внесении изменения в Закон Псковской области «О Реестре должностей государственной гражданской службы Псковской области». Председатель комитета по управлению государственной службой и наградам администрации Псковской области Александр Палладин доложил членам комитета, что статьей 1 закона области для содействия руководителям государственных органов предусмотрены должности помощников и советников. В связи с тем, что сейчас возникла необходимость введения таких должностей, законопроект предполагает в наименовании части 2 «Должности государственной гражданской службы области, учреждаемые для содействия губернатору области, заместителям губернатора области в реализации их полномочий и замещаемые на определенный срок, ограниченный сроком их полномочий» после слов «заместителям губернатора области» дополнить словами «руководителю аппарата администрации области».
Также предложено дополнить наименованиями должностей: «Советник руководителя аппарата администрации области» и «Помощник руководителя аппарата администрации области».