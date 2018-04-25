Совет молодежи может появиться в Палкинском районе

17:30, 25 апреля 2018, ПАИ

Совет молодежи при главе может появиться в Палкинском районе, если такая инициатива будет исходить от молодежи муниципалитета. Об этом было заявлено 25 апреля в ходе встречи главы Палкинского района Евгения Седова и председателя Совета по молодежной политике Пскова Александра Андреева в администрации Палкинского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Совете по молодежной политике Пскова.

В ходе беседы стороны обсудили особенности реализации государственной молодежной политики в Пскове и Палкинском районе. Вместе с этим, председатель псковского молодежного Совета Александр Андреев и его заместитель Артем Березко рассказали о работе общественно-консультативного органа, результатах и планах на 2018 год. В свою очередь Евгений Седов отметил, что создание молодежного Совета при главе района привлечет молодых граждан к участию в формировании и осуществлении молодежной политики на территории района. «В настоящее время в Палкино расположен молодежно-проектный клуб «Равные возможности», который уже стал отличной площадкой для реализации идей молодежи района в различных направлениях», - подчеркнул он.

В завершении разговора, стороны договорились о совместном сотрудничестве в области молодежной политике, возможных совместных мероприятиях и направлениях работы.