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Политика

12 человек предстоит выбрать депутатам в Общественную палату Псковской области

В Общественную палату Псковской области на 2018 – 2021 годы депутатам предстоит выбрать 12 членов. Об этом заявил председатель Государственного комитета по законодательству, экономической политике и местному самоуправлению Псковской области Виктор Яников сегодня, 25 апреля, в ходе заседания комитета, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Виктора Яникова, на 12 вакантных мест документы подали 27 претендентов. Он отметил, что все кандидаты очень достойные и попросил депутатов внимательно выслушать каждого выступающего.

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