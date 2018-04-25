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Политика

Подготовлен документ, позволяющий полицейским наказывать за предусмотренные законом Псковской области нарушения

Члены комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского облсобрания депутатов единогласно предложили принять в двух чтениях на сессии 26 апреля законопроект, позволяющий полицейским наказывать за нарушения, предусмотренные региональным законом об административных правонарушениях.

Как переедет корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 25 апреля, начальник Управления специальных программ областной администрации Игорь Виноградский отметил, что законопроект направлен на устранение противоречий, препятствующих заключению соглашения между администрацией Псковской области и МВД России о делегировании полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных законом  «Об административных правонарушениях на территории Псковской области.

«В настоящее время к полномочиям полиции могут быть отнесены полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.2 - 2.4, 2.14, 2.30 Закона», – отметил он. По его словам, в действующей редакции Закона, полномочия должностных лиц администрации Псковской области по составлению протоколов об административных правонарушениях по статьям 2.2 - 2.4, 2.14, 2.30 Закона отсутствуют и, соответственно, не могут быть переданы в полицию.

Игорь Виноградский пояснил, что проектом изменений предлагается полномочия должностных лиц администрации Псковской области, установленные пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Закона, по составлению протоколов об административных правонарушениях, дополнить статьями 2.2 - 2.4, 2.14, 2.30.

Он отметил, что в действующей редакции Закона привлечению к ответственности по статье 2.2 Закона Псковской области от 04.05.2003 №268-ОЗ с учетом изменений внесенных 06.06.2015 (№1548-ОЗ) за нарушение тишины и покоя в ночное время подлежат граждане, совершившие такие действия исключительно в многоквартирных домах. Пункт «б» примечаний к данной статье устанавливает ответственность за нарушение тишины и покоя граждан в определенное время путем использования пиротехнических средств (петард, ракетниц и других).

Игорь Виноградский также  подчеркнул, за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» наступает административная ответственность по статье 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение требований пожарной безопасности», отнесенной к компетенции МЧС России.  «В целях исключения из Закона полномочий, дублирующих федеральное законодательство, пункт «б» примечания к статье 2.2 Закона «Совершение в многоквартирных домах действий, нарушающих тишину и покой граждан» предлагается исключить», - заявил он.

Депутат Псковского областного Собрания депутатов Лев Шлосберг спросил председателя Государственно-правового комитета Андрея Карпова о том, какова цена выполнения этих полномочий. По словам  Андрея Карпова, их будут выполнять в рамках тех средств, которые будут заложены в бюджет на 2019 год, но пока эта сумма не определена.

Представитель УМВД России по Псковской области Андрей Павлов согласился с докладчиком, что необходимо приведение закона в соответствие с требованиями МВД и отметил важность статьям о тишине и покое: «Работать готовы и сами заинтересованы в заключении соглашения».

Игорь Виноградский добавил, что проект соглашения между УМВД России по Псковской области и областной администрацией 4 раза посылали министру МВД Владимиру Колокольцеву, от него поступают замечания.

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