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Общество

Митинги памяти жертв радиационных аварий и катастроф пройдут в Псковской области 26 апреля

26 апреля, в День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий, в Псковской области пройдет череда памятных мероприятий.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, траурные митинги и акции пройдут в Пскове, Острове и Великих Луках.

Отмечается, что памятные мероприятия организуют администрация Псковской области, главное управление МЧС России по региону и Псковская областная общественная организация «Союз «Чернобыль».

В Пскове памятный митинг пройдет в 12:00 в сквере Павших бойцов у памятного знака «Псковичам — жертвам Чернобыля». Перед его началом будет совершена панихида. 

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