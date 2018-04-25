70% составила собираемость штрафов за нарушение Правил дорожного движения в Псковской области

16:36, 25 апреля 2018, ПАИ

В Псковской области собираемость штрафов по вынесенным постановлениям при нарушении Правил дорожного движения составляет 70%, что выше общероссийского показателя. Об этом заявил заместитель начальника УМВД УГИБДД России по Псковской области Юрий Шестаков в ходе пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда», которая проходит сегодня, 25 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Юрий Шестаков также напомним, что сведения о штрафах можно получить через портал Госуслуг или на сайте судебных приставов. Оплатить их можно как онлайн, так и в отделении банков и «Почты России». Он также подчеркнул, несмотря на то, что водители не забирают извещение из почтового отделения, и оно отправляется обратно в ГИБДД, документ считается доставленным, а срок для уплаты штрафа в 60 дней начинает истекать.

Кроме того, Юрий Шестаков отметил, что с 1 января 2016 года внесены изменения в КоАП, в частности статья 32.2 дополнена тем, что при уплате штрафа не позднее 20 дней, гражданин может уплатить его со скидкой в 50%.

Юрий Шестаков также добавил, что 99% постановлений, вынесенных ГИБДД, вносятся в электронную систему в течении суток.