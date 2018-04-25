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Общество

Принявшие участие в субботниках Молодежного центра псковичи попадут на бесплатные экскурсии

В рамках Недели экологии Псковский городской молодежный центр проведёт два субботника, участники которых смогут побывать на бесплатных экскурсиях. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в организации.

27 апреля с 14:00 до 17:00 уборка пройдет на территории храма Преполовения Пятидесятницы (улица Детская, 3а). Организаторы приглашают к участию молодежь Пскова. Напомним, в городе объявлен месячник по уборке, который проходит 1 по 30 апреля.

28 апреля в 13:00 волонтеров предлагают принять участие в акции по оказанию помощи приюту для бездомных животных «Лесопилка». Субботник приурочен к Году собаки. 

В качестве благодарности за помощь Псковский городской молодежный центр проведет для волонтеров две бесплатные экскурсии. 27 апреля будет организована экскурсия по храму Преполовения Пятидесятницы и подъем на колокольню. Гости узнают об истории его появления и происхождении названия. 2 июня волонтеров приглашают на экскурсию «Быт, культура и традиции семьи в средневековом Пскове». Там можно будет узнать о семейных традициях средневекового Пскова и подняться на колокольню Троицкого собора, а также выяснить, как воспитывались псковские дети, с какого возраста они становились трудоспособными и на каких условиях создавались браки, как строились отношения между родителями и детьми, а также родителей между собой.

Телефон для справок: 56-37-07. Подробности в группе «ВКонтакте».

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