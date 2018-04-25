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Общество

Более 81 тысячи псковичей воспользовались личным кабинетом налогоплательщика

В 2017 году более 81 тысячи псковичей воспользовались личным кабинетом налогоплательщика на сайте налоговой службы. Об этом сообщил заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Александр Милянтей на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» 25 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Милянтей отметил, что 81% налогоплательщиков общаются с сотрудниками УФНС России по региону через личный кабинет. «В личном кабинете пользователь может контролировать всё по налогообложению», - сказал он.

Александр Милянтей подчеркнул, что в Псковской области «неплохо» платят налоги, по этому показателю регион занимает место в средине рейтинга по стране.

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