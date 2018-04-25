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Политика

Псковские законодатели не поддержали инициативу ленинградских коллег о тарифах за электроэнергию

Члены комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию не одобрили обращение законодательного Собрания Ленинградской области к председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславу Володину по вопросу снижения роста задолженности бюджетных учреждений за электроэнергию. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с заседания комитета, которое проходит сегодня, 25 апреля.

Председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов нашел инициативу интересной, но потребовал объяснений: «Наши коллеги законодатели хотят снизить тариф для бюджетных учреждений. Только вопрос - за счет кого? Если мы такое решение примем, то как бы не было хуже другим предприятиям, у которых тариф уже зашкалил за 7 рублей».

Заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике Виталий Суриков высказал мнение, что за все «будет расплачиваться бизнес - промышленные предприятия и сельское хозяйство».

«Перечень льготных потребителей вообще установлен постановлением Правительства, а обращение почему-то в адрес председателя Государственной Думы. Мое личное мнение, надо обращаться не в адрес законодательного органа, а вносить изменения в соответствующее постановление Правительства», - заключил Виталий Суриков.

Члены профильного комитета сошлись на мнении, что для инициативы отсутствует и механизм ее реализации.

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