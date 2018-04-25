8 млн рублей задолженности списали псковские приставы по исполнительным производствам в этом году

17:54, 25 апреля 2018, ПАИ

С 1 января УФССП России по Псковской области списало 8 млн рублей задолженности по исполнительным производствам. Об этом заявила заместитель руководителя ведомства Оксана Микитяк на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» 25 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Оксана Микитяк также напомнила, что если граждане в течение 5 дней добровольно не оплачивают задолженность, то к ним применяются принудительные меры для исполнения. Так, по ее словам, псковские приставы приняли 148 тысяч мер в электронной среде — это блокировки счетов, 9 тысяч классических мер - аресты, осмотры имущества.

Кроме того, Оксана Микитяк отметила, что 61 тысяча псковичей посетила региональный сайт судебных приставов. «В прошлом году на 3% меньше», - подчеркнула она.

Также представитель УФССП сообщил, что в Пскове проводится акция «Узнай о своих долгах». Так, 25 апреля в «Ленте» проверили порядка 80 человек, часть из них оказались должниками, однако не знали об этом. Им были вручены требования о явке на личный прием. Вечером такая же акция пройдет в «Империале».