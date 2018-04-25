200 млн будут выделены на газификацию Псковской области по итогам встречи Михаила Ведерникова и Алексея Миллера

16:58, 25 апреля 2018, ПАИ

Сегодня, 25 апреля, в Москве состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, на которой стороны обсудили работу по газификации региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

С 2005 по 2017 год «Газпром» построил в регионе 13 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 275,4 километров. Суммарный объем инвестиций компании в развитие газификации Псковской области составил 3,67 млрд руб. За это время уровень газификации региона был увеличен с 32,8% до 43,6%. В 2018 году объем финансирования работ по газификации области составит 211 млн руб. Планируется завершить строительно-монтажные работы по двум газопроводам в Острове, деревне Заньково, Смоленка, Борки, Булынино, поселке Дорожный, деревне Купуй, Полибино и Поречье Великолукского района.

Кроме того, предполагается начать строительство двух газопроводов. Они создадут возможность для газификации деревни Корнилово, поселка Кунья и деревни Ущицы Куньинского района, деревни Вышгородок Пыталовского района. Компания ведет проектирование четырех газопроводов в Невельском, Новоржевском, Новосокольническом и Пушкиногорском районах.

Отдельное внимание стороны уделили участию компании в развитии спортивной инфраструктуры региона. В рамках программы «Газпром — детям» в прошлом году построено восемь пришкольных стадионов. В 2018 году планируется закончить сооружение физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и катком в Великих Луках.