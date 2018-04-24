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«Луки-Энергия» сыграет с «Псков-747» 27 апреля

27 апреля футбольный клуб «Луки-Энергия» проведёт второй весенний домашний матч в ФОНБЕТ-Первенстве России. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Великих Лук, в роли соперника выступит команда областного центра «Псков-747». Матч пройдет на стадионе «Экспресс» в 18:00.

Отметим, что великолучане после 20 туров имеют в своем активе 23 очка и твердо занимают 10-е место в турнирной таблице, отставая от «Мурома» на 4 очка. Футболисты «Пскова-747» набрали на этом турнирном отрезке 31 очко и расположились на 7-й строчке таблицы.

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