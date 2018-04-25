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Политика

Законопроект «О пчеловодстве» разрабатывают в Псковской области

Комитет по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания  рассмотрел новый для региона законопроект «О пчеловодстве» в ходе заседания сегодня, 25 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Законопроект разработан по инициативе общественной палаты, – заявил инициатор законопроекта Николай Никитенко. –  Мы обращались и к документам в других регионах, пытались обобщить опыт и практику. Из большинства районов мы получили одобрение этого законопроекта. Общественная палата провела общественные слушания по проекту закона. Пожелания, уточнения, замечания в этом проекте учтены. Пчеловодство у нас в области имеет давние традиции. Отрасль импортозамещающая, экспортоориентированная, обеспечивает занятость и самоопределение населения, особенно сельского».

По его словам, 600-700 тонн товарного меда стоимостью несколько десятков миллионов рублей за год получают 5 тыс. пчеловодов области. «Создана неплохая научная база по пчеловодству. Есть мастера-пчеловоды, известные всей России. Однако у нас до сих пор нет областного закона о пчеловодстве», – добавил Николай Никитенко.

Он рассказал, что законопроект содержит 13 статей и устанавливает правовые основы деятельности по содержанию пчел. 

«Закон нужен, но мы почитали башкирский опыт и предложение такое: закон надо делать, создать рабочую группу при комитете, доработать закон, – отметил председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов. – Канва у нас хорошая, но закон надо доработать, и в этом году его принять».

По итогам рассмотрения закона члены комитета решили создать соответствующую группу и доработать законопроект с учетом башкирского опыта. 

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