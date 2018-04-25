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Общество

Самых «логичных» заключённых определили в идрицкой колонии

Очередная интеллектуальная игра весеннего сезона среди осужденных «Где логика?» прошла в помещении клуба исправительной колонии № 3 УФСИН России по Псковской области (Идрица).

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по региону, инициатором мероприятия выступил отдел по воспитательной работе с осужденными исправительного учреждения.

В игре приняли участие 5 команд из всех отрядов учреждения. «Флибустьеры», «Биороботы», «Странники», «Стальной кулак» и «Аферисты», именно такие названия придумали себе команды.

Отмечается, что администрация учреждения постаралась, чтобы правила игры от телевизионной версии не отличались. Для размышления над ответом участникам предоставлялась ровно одна минута. Интеллектуальные соревнования длились несколько часов. По итогу игры самыми «логичными» оказались игроки из команды «Флибустьеры».

Отметим, в подобных интеллектуальных играх команда победителей участвует уже не в первый раз. В дальнейшем участники планируют повышать уровень своих знаний, чтобы не уступать позицию лидеров и улучшать свои результаты.

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