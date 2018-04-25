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Конкурсантки «Мисс Супер-фитнес 2018» приняли участие в фотосессии в кафе «Окинава»
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Общество

Конкурсантки «Мисс Супер-фитнес 2018» приняли участие в фотосессии в кафе «Окинава»

В минувшие выходные в Пскове в кафе японской кухни «Окинава» (Льва Толстого, дом 3) состоялась фотосессия конкурсанток «Мисс Супер-фитнес 2018». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

  • Фотосессия «Мисс Супер-фитнес 2018» в «Окинава»
    Фото: Татьяна Родина
  • Фотосессия «Мисс Супер-фитнес 2018» в «Окинава»
    Фото: Татьяна Родина
  • Фотосессия «Мисс Супер-фитнес 2018» в «Окинава»
    Фото: Татьяна Родина
  • Фотосессия «Мисс Супер-фитнес 2018» в «Окинава»
    Фото: Татьяна Родина
  • Фотосессия «Мисс Супер-фитнес 2018» в «Окинава»
    Фото: Татьяна Родина
  • Фотосессия «Мисс Супер-фитнес 2018» в «Окинава»
    Фото: Татьяна Родина
  • Фотосессия «Мисс Супер-фитнес 2018» в «Окинава»
    Фото: Татьяна Родина
  • Фотосессия «Мисс Супер-фитнес 2018» в «Окинава»
    Фото: Татьяна Родина

Кафе японской кухни «Окинава» является генеральным спонсором мероприятия и подарит победительнице конкурса «Мисс Супер-фитнес 2018» специальный приз. 

Финал шоу «Мисс Супер-фитнес 2018» состоится 29 апреля 18:00 в клубе Nata Inn. Забронировать билеты и узнать подробную информацию можно по телефону 56-60-80.

Генеральные спонсоры мероприятия: Служба доставки здорового питания Fito Eda, кафе «Окинава».

Партнеры: «С-фитнес», Mirra, «Королев Продакшн», студия танца Fit&Dance, модельное агентство «Сигма»,  фитнес-тренер и массажист Сергей Куренков.

Флористика мероприятия: студия цветов IL PELICANO.

Информационные спонсоры: Телеканал «Первый Псковский», радиостанции «7 Небо» и «Радио Дача», Псковское агентство информации, рекламно-производственная фирма «Продвижение».

Официальный фотограф: Татьяна Родина.

Визажист и мастера по прическам: «Сontour_pro_studio» - Марина Тращенкова, Юлия Зимняя, Лидия Девальд.

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