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Общество

Операция «Надзор» стартовала в Псковской области

25 апреля сотрудники органов внутренних дел Псковской области начали проведение оперативно-профилактической операции «Надзор». Она продлится до 28 апреля,  сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону.

Цель операции - предупреждение правонарушений и преступлений со стороны лиц, состоящих под административным надзором. В её рамках запланирован комплекс мер, направленных на организацию должного взаимодействия заинтересованных ведомств и подразделений полиции, участвующих в осуществлении административного надзора, повышение эффективности их работы по контролю за соблюдением поднадзорными лицами установленных судом административных ограничений.

Так, в Пскове подразделения городской полиции будут проводиться мероприятия, ориентированные, в частности, на раскрытие преступлений, розыск преступников, скрывшихся от дознания, следствия и суда, а также на укрепление межведомственного взаимодействия по выявлению преступлений и правонарушений, предупреждению тяжких преступлений, совершенных лицами, находящимися под надзором, а также гражданами, состоящими на профилактических учетах.

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