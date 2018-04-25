50 детей пострадали от укусов клещей за семь дней в Псковской области

18:42, 25 апреля 2018, ПАИ

С 17 по 24 апреля в Псковской области по оперативной информации в лечебно-профилактические учреждения области обратились с укусами клещей 194 человека, из них 50 детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области Сергей Никифоров.

Обратившиеся с укусами зарегистрированы в Пскове – 48 человек (из них 9 детей), Великих Луках – 8 человек (2 ребёнка), Опочецком районе – 24 человека (7 детей), Бежаницком – 2 человека (1 ребенок), Новоржевском – 13 человек (2 ребенка), Псковском – 9 человек (4 ребенка) и Себежском - 9 человек (4 ребенка) районах.

За отчётные семь дней зафиксированы два подозрения на клещевой боррелиоз: двое взрослых людей в Псковском районе. Они госпитализированы в инфекционное отделение Псковской городской больницы.

Отмечается, что иммуноглобулин введён 8 детям в Пскове, в Палкинском и Пушкиногорском районе.

В микробиологическую лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области поступили 93 клеща, из них 40 были исследованы на клещевой вирусный энцефалит (один результат положительный), 53 - на клещевой вирусный энцефалит, клещевой боррелиоз, на моноцитарный эрлихиоз и на гранулоцитарный анаплазмоз. По результатам анализов выявлены 14 положительных результатов на клещевой боррелиоз и 1 положительный на моноцитарный эрлихиоз.

Акарицидная обработка проведена на площади 14,59 га. Против клещевого вирусного энцефалита привиты 93 человека, из них контингентов профессионального риска – 28 человек.

Центр гигиены и эпидемиологии напоминает, что клещи являются переносчиками тяжёлых инфекционных заболеваний, таких, как клещевой энцефалит и боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз. В Пскове изъятие клещей производится в травматологическом пункте (улица Коммунальная, 23, телефон 56-55-63). Исследования клещей на антиген вируса клещевого энцефалита проводятся в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области (Псков, улица Гоголя, 21а, телефон 66-42-80; Великие Луки, улица Тимирязева, 9). Принимают насекомых ежедневно с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00, кроме субботы и воскресенья. Анализы - платные. Исследование клеща на вирус энцефалита стоит - 500 рублей; на энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз - 1 тысячу 100 рублей.

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